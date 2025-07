Calciomercato Roma Riccardo Pagano verso il Bari | affare in chiusura con diritto di riscatto

La trattativa tra Roma e Bari per Riccardo Pagano sta entrando nella sua fase conclusiva, con il giovane talento romano pronto a cambiare aria in prestito con diritto di riscatto. Un'operazione strategica che permette alla Roma di valorizzare i propri giovani e rafforzare la rosa di Gasperini, mentre il Bari si assicura un prospetto interessante per il futuro. La trattativa si avvia dunque verso la definitiva...

La strategia della Roma sul mercato continua a seguire due binari paralleli ma complementari: da un lato i rinforzi per Gasperini, dall’altro il lavoro sottotraccia sulle uscite, soprattutto quelle dei giovani da far crescere. Ed è proprio su questo fronte che arriva una nuova operazione in fase di definizione. Riccardo Pagano, classe 2004 e uno dei profili più promettenti del vivaio giallorosso, è ormai a un passo dal Bari. Pagano-Bari, ci siamo: prestito con opzione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. Il trasferimento di Pagano in Puglia avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permette al Bari di puntare sul giovane romano con margini di investimento contenuti, ma allo stesso tempo garantisce alla Roma il controllo sull’evoluzione del giocatore, con la possibilità di mantenere un legame diretto per il futuro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Riccardo Pagano verso il Bari: affare in chiusura con diritto di riscatto

