Ucraina | Putin a Trump pronti a continuare negoziati con Kiev

In un momento di tensioni globali, le notizie provenienti da Mosca e Washington aprono uno spiraglio di dialogo tra Russia e Ucraina. Putin e Trump si sono confrontati telefonicamente, sottolineando la disponibilità di Mosca a continuare i negoziati con Kiev. Un segnale che potrebbe favorire la de-escalation e il ritorno al tavolo delle discussioni, lasciando intravedere una possibile svolta nella complessa situazione internazionale. La speranza di una risoluzione pacifica riafferma il ruolo cruciale del dialogo nel contesto geopolitico attuale.

Milano, 3 lug. (LaPresse) – Il presidente russo, Vladimir Putin, nel colloquio telefonico avuto oggi pomeriggio con il presidente Usa, Donald Trump, gli ha detto che Mosca è “pronta a proseguire il processo negoziale” con l’Ucraina, cioè che “siamo pronti a tenere il prossimo round negoziale, il terzo”. Lo ha riferito il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov al termine della telefonata, come riportano le agenzie di stampa russe. Ushakov ha precisato che Putin e Trump non hanno discusso del contenuto specifico di un possibile terzo round di colloqui tra Mosca e Kiev né di eventuali date. Il consigliere del Cremlino ha precisato che i colloqui rimarranno bilaterali, fra Russia e Kiev. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Putin a Trump, pronti a continuare negoziati con Kiev

