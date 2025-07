Perché l’hanno cacciata Giovanna Civitillo fuori da È sempre mezzogiorno il retroscena

Perché Giovanna Civitillo è stata allontanata da "È Sempre Mezzogiorno"? La notizia, svelata da Giuseppe Candela, scuote la nuova stagione televisiva, lasciando intendere un retroscena di strategie e tensioni dietro le quinte. La sua assenza non è solo una semplice modifica nel cast: si tratta di un vero e proprio terremoto che potrebbe rivoluzionare il volto del programma. Ma cosa si cela davvero dietro questa decisione? Scopriamolo insieme.

La nuova stagione televisiva si preannuncia turbolenta per È Sempre Mezzogiorno, il popolare programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1. A far discutere, questa volta, non è il format né i cuochi protagonisti delle ricette del giorno, ma un’assenza che sa di silenzioso terremoto: quella di Giovanna Civitillo. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella sua rubrica A Lume di Candela su Dagospia, la moglie di Amadeus sarebbe stata esclusa dal cast del programma non per semplici scelte editoriali, ma come atto deliberato dei vertici Rai per colpire indirettamente l’ex volto di punta dell’azienda, oggi passato a Discovery. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it