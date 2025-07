Conte impazzisce per lui | il calciatore del Napoli imprescindibile

Antonio Conte dimostra ancora una volta il suo occhio da falco, innamorandosi perdutamente di un talento azzurro che si sta rivelando imprescindibile per il successo del Napoli. La sua passione e fiducia nel giocatore sottolineano quanto questa squadra abbia raggiunto livelli straordinari, con un mercato volto a rafforzare le certezze. Scopriamo insieme chi è il protagonista di questa passione travolgente e come potrebbe influenzare i destini dei partenopei.

Antonio Conte sembrerebbe essere impazzito per un giocatore del Napoli in particolare, tanto da non volersene privare così facilmente. Il giocatore in questione sarà uno dei cardini azzurri anche nella scorsa stagione Un mercato per confermare le certezze Il Napoli è pronto ad un mercato di altissimo livello. La squadra è in forte crescita e . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: conte - napoli - impazzisce - calciatore

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Lorenzo #Insigne si è svincolato dal Toronto. Finisce l'avventura dorata in Canada (15 milioni all'anno). Dopo l'addio al Napoli è uscito fuori dal grande giro del calcio. Vuole tornare a giocare in Europa, il suo nuovo agente è Andrea D'Amico. Vai su Facebook

Conte impazzisce al 2-1 del Napoli, la frase urlata e il gesto ai giocatori: Adesso...; Juventus, Thiago Motta non stravede per Chiesa: Conte sì e il Napoli...; La festa scudetto del Napoli: centomila al Plebiscito, delirio al Maradona. Polemica Lega-sindaco sui feriti. De Laurentiis: «Conte? Non obblighiamo nessuno a restare».

Napoli, non solo i soliti noti: c'è un calciatore che ha fatto "impazzire" Conte - Antonio Conte, quando è approdato al Napoli, ha consigliato alla società partenopea quei calciatori che sono poi diventati fondamentali nella conquista dello scudetto da parte del sodalizio campano. msn.com scrive

Napoli, Conte furibondo: retromarcia improvvisa, l’ACCORDO SALTA a cose (quasi fatte) I Non erano questi i patti - Calciomercato Napoli, mister Conte è una vera e propria furia: l'accordo per l'arrivo del calciatore potrebbe saltare ... Come scrive ilposticipo.it