Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-07-2025 ore 18 | 40

Sei in viaggio verso Roma e ti preoccupano possibili disagi sulla viabilità della regione Lazio. Con Astral Infomobilità, il servizio dedicato, ricevi aggiornamenti tempestivi su incidenti, rallentamenti e deviazioni, come quelli sulla Cassia o sulla diramazione Roma Nord. Rimani sempre informato per pianificare al meglio il tuo percorso e raggiungere la tua destinazione senza stress. Con Astral Infomobilità, la strada è più sicura e chiara.

Astral infomobilità con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo dovessi pure un incidente avvenuto sulla carreggiata esterna l'altezza e la Cassia è stata predisposta la riduzione delle cose di marcia attualmente si transita solamente su due posti e poi a partire dalla diramazione Roma nord proseguo in esterna per traffico intenso troviamo di rallentamenti tra puntine Tuscolana spostiamoci in te dove si sta in coda tra bufalo Tea con risultato Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro Mentre in senso opposto traffico rallenta all'altezza di Tor Cervara spostiamoci sulla Pontina dove per incidente troviamo degli incolonnamenti per Spinaceto il raccordo in direzione di quest'ultimo continuando sulla Pontina per traffico intenso troviamo di rallentamenti tra via dei rutuli Aprilia in direzione di Latina per il sinistro che cosa ho disagi sulla Colombo altezza di via di Mezzocammino in direzione capitale traffico regolare ora trasporto pubblico sulla ferrovia Metromare servizio rallentato entrambe le direzioni per il guasto a un treno attivo bus navetta integrativo con partenze da entrambi i capolinea da Tommaso Lenzi Astral infomobilità tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it