world burger tour il nuovo lasagna burger di hard rock cafe roma partecipa al contest

Il nuovo Lasagna Burger di Hard Rock Cafe Roma è pronto a conquistare il palato, unendo la tradizione italiana alle atmosfere rock. Partecipando al World Burger Tour 2025, questa creazione unica racconta la cultura gastronomica di Roma in un modo tutto nuovo e irresistibile. Vieni a scoprire questa delizia esclusiva e sostieni il nostro contest: il tuo voto può fare la differenza!

In occasione del suo 54° compleanno Hard Rock Cafe ha ufficialmente dato il via al World Burger Tour 2025. Gli chef dei cafe di tutto il mondo sono stati sfidati a creare burger originali che raccontino la cultura gastronomica del proprio territorio. Le ricette selezionate saranno disponibili in esclusiva per gli ospiti fino al 5 agosto, tra cui la proposta del cafe di Via Veneto a Roma: il Lasagna Burger. Il nuovo Lasagna Burger di Hard Rock Cafe Roma partecipa al contest World Burger Tour Roma, 16 giugno 2025 – In occasione del suo 54° compleanno Hard Rock Cafe ha ufficialmente dato il via al World Burger Tour 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it