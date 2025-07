Cremlino Trump e Putin hanno parlato anche dell' Iran

In un incontro all’insegna della diplomazia, Vladimir Putin e Donald Trump hanno affrontato anche il delicato tema dell’Iran, sottolineando l'importanza di mantenere un dialogo aperto e costruttivo. Questa discussione segna un passo significativo verso la cooperazione internazionale in un momento di crescente tensione nella regione. La volontà di continuare i contatti evidenzia come la collaborazione tra le due potenze possa influenzare gli sviluppi futuri in Medio Oriente e oltre, rafforzando la stabilità globale.

Vladimir Putin e Donald Trump hanno discusso anche della situazione riguardante l' Iran e hanno convenuto di continuare i contatti tra loro su questo tema. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti citando il Cremlino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cremlino, Trump e Putin hanno parlato anche dell'Iran

In questa notizia si parla di: cremlino - trump - putin - iran

Ucraina, vertice senza Putin. Assente anche Trump. Il Papa si offre per mediare | E il Cremlino invia a Istanbul un consigliere - Il vertice in Ucraina si svolge senza la presenza di Putin e Trump, mentre il Papa si propone come mediatore.

Dividere la coppia Trump-Putin. Perché Macron parla con il Cremlino. La telefonata di due ore potrebbe essere preparatoria e ha toccato due temi: l’invasione russa contro l’Ucraina e l’Iran. Vai su X

MEDIO ORIENTE | Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica, secondo quanto riferisce il Cremlino. Al centro, la crisi Iran-Israele. #ANSA Vai su Facebook

Cremlino, Trump e Putin hanno parlato anche dell'Iran; Colloqui Trump-Putin, il Cremlino: “Hanno parlato anche dell’Iran”; Putin, telefonata di un'ora con Trump: «Aperti a negoziati, ma non rinunciamo ai nostri obiettivi». I presiden.

Cremlino, Trump e Putin hanno parlato anche dell'Iran - Vladimir Putin e Donald Trump hanno discusso anche della situazione riguardante l' Iran e hanno convenuto di continuare i contatti tra loro su questo tema. Si legge su quotidiano.net

Vladimir putin e donald trump concordano di mantenere il dialogo sull’iran, dice il cremlino - Il Cremlino conferma uno scambio tra Vladimir Putin e Donald Trump sulla situazione iraniana, con l’impegno a mantenere il dialogo per monitorare le tensioni in Medio Oriente e prevenire escalation. Lo riporta gaeta.it