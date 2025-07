FOTO Pierluigi Cerulo sogni sonori tra l’Italia e il Cile

Tra le montagne di Vitulano e le onde del Pacifico cileno, si intrecciano sogni sonori che uniscono Italia e Cile. Pierluigi Cerulo, musicista e ricercatore sannita trapiantato nel cuore del Cile, incarna questa connessione con le sue composizioni uniche. La sua musica è un viaggio tra culture, emozioni e tradizioni, un ponte tra due mondi lontani ma incredibilmente vicini. Scopriamo insieme questa affascinante storia di passioni e scoperte sonore.

Tempo di lettura: 2 minuti di Annalisa Papa C'è una linea sottile che unisce la provincia beneventana alla costa del Pacifico cileno e lungo questa traiettoria scorre la musica di Pierluigi Cerulo, compositore, musicista e ricercatore sannita, trapiantato a Concepción, nel cuore del Cile. La sua storia musicale parte negli anni Novanta, quando inizia a scrivere canzoni a Vitulano e nella Valle Vitulanese, dove spesso si esibisce con diverse formazioni, demo e concerti dal vivo che daranno il là al suo primo decennio creativo. Un cammino fatto di sperimentazioni, introspezione e tanto studio, fino alla pubblicazione del suo primo album solista nel 2022, intitolato "Storie brevi di fantascienza bucolica".

