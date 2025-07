Pogba-Juve messaggio ai bianconeri | il francese ancora polemico

Paul Pogba, già protagonista di molte sfide in campo, non ha perso l'occasione di lanciare un messaggio pungente ai suoi ex tifosi della Juventus durante la presentazione con il Monaco. Dopo due anni di attesa e una squalifica che ha scosso la sua carriera, il francese si appresta a tornare in scena, deciso a scrivere un nuovo capitolo. Pogba ha deciso di...

Paul Pogba è un nuovo giocatore del Monaco, ma non ha perso occasione per mandare un messaggio alla Juve durante la presentazione. L’ex centrocampista bianconero tornerà in campo due anni dopo la squalifica. Il giocatore, a seguito di un controllo antidoping dopo il match con l’Udinese del 20 agosto 2023, è stato costretto a scontare una squalifica di 18 mesi. La condanna, inizialmente di 4 anni, è stata poi ridotta dal TAS. Pogba ha deciso di rimettersi in gioco nonostante le difficoltà degli ultimi anni, pronto a lasciare un ultimo segno nella sua carriera. Appendere gli scarpini al chiodo a seguito di una squalifica non sarebbe stato il giusto epilogo per un giocare straordinario, che nell’apice della sua carriera ha fatto cose fuori dal comune. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Pogba-Juve, messaggio ai bianconeri: il francese ancora polemico

