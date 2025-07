La startlist completa del Tour | chi sono i partecipanti e con che numeri li vedremo

Il Tour de France 2025 si presenta come un palcoscenico di eccellenza, con 184 corridori pronti a sfidarsi tra le strade di Francia. Tra loro, 11 italiani ambiziosi che daranno il massimo per lasciare il segno. Con grandi campioni come Tadej Pogacar, portando il dorsale numero 1, e il favorito Jonas Vingegaard, questa edizione promette emozioni indimenticabili. Ma chi sono i protagonisti e con quali numeri li vedremo in azione? Scopriamolo insieme.

Roma, 3 luglio 2025 - Sabato 5 luglio al foglio firma di Lille saranno 184 i corridori, di cui 11 italiani, a prendere parte al Tour de France 2025, che come sempre offrirĂ una platea di altissimo livello per ogni palato.  I principali dorsali del Tour de France 2025. Si parte dal campione in carica Tadej Pogacar, al via con il numero 1 per provare a calare il poker di vittorie: il rivale piĂą accreditato sarĂ ovviamente Jonas Vingegaard, che correrĂ con il numero 11. Guai però a ridurre ai soli due fuoriclasse i pezzi da novanta di UAE Team Emirates-XRG e Visma-Lease a Bike: Joao Almeida partirĂ con il numero 2, mentre Adam Yates avrĂ il numero 8 che, passando alla squadra olandese, diventa 18 per il gemello Simon a fronte del numero 15 di Matteo Jorgenson, del 6 di Sepp Kuss e del 17 di Wout Van Aert, Remco Evenepoel partirĂ con il numero 21, mentre Santiago Buitrago e Lenny Martinez, speranze della Bahrain Victorious, avranno sulle spalle rispettivamente il 51 e il 55. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La startlist completa del Tour: chi sono i partecipanti e con che numeri li vedremo

In questa notizia si parla di: tour - startlist - completa - sono

Tour de France 2025, la startlist e chi parteciperĂ . Italiani ai minimi termini - Il Tour de France 2025 si avvicina con grande attesa, e le prime liste di partenza stanno delineando un campo di stelle del ciclismo mondiale.

La Ineos Grenadiers completa la startlist del Tour de France confermando una selezione che avrĂ in Carlos Rodriguez l'uomo di riferimento, ma anche molte altre carte da giocarsi #TDF2025 http://dlvr.it/TLhMlP Vai su X

Copenhagen Sprint: startlist, favorite, orari e dove vedere la prima edizione della corsa World Tour danese Vai su Facebook

Startlist Tour de France 2025, scopri l’elenco completo dei partecipanti; La startlist completa del Tour: chi sono i partecipanti e con che numeri li vedremo; La startlist: Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Roglic, van der Poel, Ganna, Milan.

La startlist completa del Tour: chi sono i partecipanti e con che numeri li vedremo - Dall'1 di Pogacar all'11 di Vingegaard, passando per il 21 di Evenepoel e il 71 di Roglic, fino al 64 di Ganna e all'83 di Milan: tutti i dorsali degli uomini più attesi al via di Lille sabato ... Da sport.quotidiano.net

Startlist Tour de France 2025, scopri l’elenco completo dei partecipanti - In programma dal 5 al 27 luglio, la Grande Boucle torna quest’anno a proporre una partenza dalla Francia, precisamente da Lille, dopo aver ... Scrive msn.com