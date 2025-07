Eredità Barbieri e Lady Gucci condanna più severa per Canò e Chiesa rispetto alla richiesta della procuratrice

Una svolta nel caso dell’eredità di Lady Gucci scuote Milano: il Tribunale ha inflitto a Loredana Canò una condanna di 6 anni e 4 mesi, superando le richieste della procura. Un verdetto che apre nuovi scenari sulla complessa vicenda giudiziaria, coinvolgendo figure di spicco e rivelando dettagli nascosti. La sentenza segna un capitolo decisivo in questa intricata trama di potere, passioni e misteri. Continua a leggere per scoprire cosa cambia nel futuro dei protagonisti.

Milano, 3 luglio 2025 – Loredana Canò, ex compagna di cella e successivamente amica e assistente di Patrizia Reggiani, è stata condannata a 6 anni e 4 mesi per la vicenda dell' eredità di Lady Gucci. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale di Milano al termine del processo in cui è imputata con altre tre persone. La procura aveva chiesto per lei cinque anni e mezzo di carcere. Una pena più grave rispetto a quella proposta dall'accusa è stata inflitta anche a Marco Chiesa, ai tempi consulente finanziario di Silvana Barbieri, l’ultranovantenne che aveva lasciato un ingente patrimonio alla figlia, Patrizia Reggiani, ribattezzata Lady Gucci: l’uomo è stato condannato a 5 anni e 8 mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Eredità Barbieri e Lady Gucci, condanna più severa per Canò e Chiesa rispetto alla richiesta della procuratrice

