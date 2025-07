Caldo killer due morti in spiaggia

Caldo record e ondate di calore estreme continuano a mettere a dura prova la nostra regione, con tragici risultati che scuotono la comunità. Le temperature che superano i 35 gradi, accompagnate da un’afa soffocante, non risparmiano nessuno, portando a conseguenze drammatiche e all’attenzione delle autorità sanitarie. È essenziale agire prontamente per proteggere le vite e prevenire ulteriori tragedie. La situazione richiede un intervento immediato e coordinato per affrontare questa emergenza climatica senza precedenti.

Rimini, 3 luglio 2025 – È senza tregua l’assedio delle alte temperature alla provincia, indistintamente. E davanti a colonnine di mercurio che schizzano ben oltre i 35 gradi, dei percepiti neanche a parlarne, nemmeno la brezza marina riesca a lenire l’oppressione di un’afa ottundente e un sole incessante. E dopo svariati giorni da bollino rosso, le conseguenze iniziano a manifestarsi con frequenza anche negli ospedali della nostra provincia. Tra il pronto soccorso di Rimini e quello di Riccione, infatti, gli accessi legati al caldo sono infatti stabilmente su una media di due o tre casi al giorno, soprattutto nei giorni più bollenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caldo killer, due morti in spiaggia

San Felice a Cancello, caldo killer: bracciante agricolo muore a 30 anni - Tragedia a San Felice a Cancello, dove un giovane bracciante agricolo moldavo di soli 30 anni ha perso la vita a causa del caldo estremo.

