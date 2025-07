Moretto rivela | Calhanoglu non ha mai chiesto la cessione ecco come stanno le cose

Matteo Moretto svela la verità sulla situazione di Calhanoglu: il centrocampista turco non ha mai chiesto la cessione dall'Inter, contrariamente a quanto si è vociferato. Sul canale di Fabrizio Romano, il giornalista fa chiarezza e smorza le voci di un suo addio, confermando che al momento permane la volontà di mantenere Calhanoglu in nerazzurro. La questione resta calda, ma le informazioni di Moretto chiariscono definitivamente la posizione del giocatore.

Il giornalista Matteo Moretto si è espresso così su Calhanoglu: le dichiarazioni e la situazione riguardante il turco. Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano fa chiarezza sulla questione Hakan Calhanoglu. Ecco le informazioni del giornalista sul centrocampista turco che resta in uscita dall ‘ Inter. LA SITUAZIONE – « Calhanoglu a oggi non ha mai chiesto di andare via. C’è stato un approccio da parte del Galatasaray, che ha chiesto all’Inter le condizioni di uscita del giocatore. Il club ha fissato un prezzo di 35-40 milioni, cifra irraggiungibile per i turchi. Il Gala di solito paga molto per gli ingaggi, non così tanto per i cartellini. 🔗 Leggi su Internews24.com