Ultimo | 10 11 e 13 luglio Roma si prepara a cantare a squarciagola

È ufficiale: per tre sere di fila 10, 11 e 13 luglio 2025 lo Stadio Olimpico tornerà a riempirsi grazie a Ultimo e al suo tour " Stadi 2025 – La Favola continua. ". Dopo i sold-out in serie degli ultimi anni, il cantautore romano gioca in casa e promette un nuovo bagno di folla. Ultimo non è solo un cantante: è diventato, per migliaia di persone, una voce che riesce a dire quello che a volte noi non riusciamo nemmeno a pensare. La voce degli ultimi come ama definirsi l'artista di San Basilio. La scaletta: 7 anni di carriera in poco più di due ore di show. Dalle prime note di "Il bambino che contava le stelle" fino all'ormai immancabile "Piccola stella", il live romano di Ultimo si snoderà come un viaggio in ordine sparso dentro la sua storia: l'apertura affidata ai brani più recenti ( Altrove, Dove il mare finisce ) scalda subito il pubblico, poi arrivano le hit che lo hanno consacrato, da "Colpa delle favole" a "I tuoi particolari".