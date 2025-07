Zelensky; Dubbi sul sostegno USA serve cooperazione tra UE e NATO

In un momento cruciale per la sicurezza europea, Zelensky evidenzia i dubbi sul sostegno degli Stati Uniti e sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione tra UE e NATO. La sua visita in Danimarca, all'inizio della presidenza semestrale del Consiglio UE, apre un nuovo capitolo nelle strategie di alleanza e difesa, evidenziando come l'unità internazionale sia più che mai indispensabile per affrontare le sfide attuali. La partita si gioca su un fronte globale, e il dialogo con gli alleati assume un ruolo decisivo.

Aarhus, 3 lug. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky giunto in Danimarca per l'inizio della nuova presidenza semestrale di turno del Consiglio Ue ha affermato che i "dubbi" sull'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa evidenziano la necessità di rafforzare la cooperazione attraverso l'Unione Europea e la NATO. "Spero di parlare con Trump nei prossimi giorni" ha aggiunto.

