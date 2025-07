JD Power 2025 | crescono i problemi nelle auto nuove

Nel panorama automobilistico del 2025, la tecnologia avanzata porta con sé sia innovazione che sfide. Sebbene il JD Power 2025 US Initial Quality Study evidenzi un lieve miglioramento nella qualità iniziale delle auto nuove, aumentano i problemi segnalati dai proprietari. In particolare, i sistemi di infotainment touchscreen sono diventati una vera e propria fonte di frustrazione, considerati una sorta di...

In un contesto in cui le automobili moderne diventano sempre più complesse, il livello di qualità iniziale delle auto nuove negli Stati Uniti ha comunque registrato un leggero miglioramento. È quanto emerge dal JD Power 2025 US Initial Quality Study (IQS), diffuso il 26 giugno 2025. Tuttavia, accanto a questo progresso, cresce l’insoddisfazione dei proprietari, in particolare per i sistemi di infotainment touchscreen, considerati una sorta di moderno “cassetto disordinato” in cui sono state concentrate numerose funzioni non audio, spesso a discapito della semplicità d’uso e della sicurezza su strada. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it