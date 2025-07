infezioni severe e sepsi confronto a palermo sul progetto sis net

a Palermo si distingue come protagonista nel progetto SIS-NET, un'iniziativa innovativa del PNRR dedicata alla lotta contro infezioni severe e sepsi. Attraverso un approccio multidisciplinare e la creazione di una rete collaborativa, l'obiettivo è migliorare il riconoscimento precoce, la diagnosi e la gestione di queste condizioni critiche. Un passo fondamentale per salvare vite e innovare la sanità , contribuendo a un futuro più sicuro e resiliente.

PALERMO - Fare rete per il riconoscimento precoce, la diagnosi e la gestione delle infezioni severe e delle sepsi mediante approcci innovativi e multidisciplinari: questa la missione di SIS-NET -Severe Infections and Sepsis clinical NEtwork, progetto in ambito Pnrr di cui l'Università di Palermo, vi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it