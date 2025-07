Ponte sullo Stretto l’entusiasmo dell’ambasciatore americano | In Texas saremmo fieri di un’opera così video

Il Ponte sullo Stretto, simbolo di visione e progresso, ha conquistato anche l’ambasciatore americano Fertitta, che durante una serata a Villa Taverna ha espresso il suo entusiasmo. Un’opera che in Italia incontra opposizioni, ma che in Texas rappresenta un esempio di ambizione e innovazione. E se sogniamo in grande, possiamo realizzare qualcosa di straordinario anche oltre oceano. La sfida ora è trasformare questa visione in realtà concreta.

Il Ponte sullo Stretto che in Italia le opposizioni stile "no a tutto" vedono come il fume negli occhi ha ricevuto elogi sperticati dall'ambasciatore americano Fertitta durante la serata a Villa Taverna. "In Texas pensiamo in grande e facciamo grandi cose. Ma le ambizioni dell'Italia nel campo delle infrastrutture e dei trasporti le vorremmo anche in America. Parlo del più grande ponte del mondo, e voglio che si faccia". Ponte sullo Stretto: l'ambasciatore Usa: "Meglio del Golden Gate Bridge. "Ringrazio davvero Tilman J. Fertitta, Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, per le parole di stima, fiducia e amicizia".

