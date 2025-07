Armida Filippelli insignita del Premio Leonessa Sannita

Armida Filippelli, brillante Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, ha ricevuto il prestigioso Premio “Leonessa Sannita” 2025, un riconoscimento che celebra le eccellenze femminili. Promosso dalla FIDAPA BPW Italy di Benevento, questo premio onora le donne che si distinguono per talento e impegno nei vari settori. Un riconoscimento che conferma la forza e il ruolo fondamentale delle donne nella crescita e nello sviluppo del nostro territorio, segnando un traguardo importante nella sua carriera.

Tempo di lettura: 2 minuti Un riconoscimento alle eccellenze femminili promosso dalla FIDAPA BPW Italy di Benevento Napoli, 3 luglio 2025 – L’Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, Armida Filippelli, è stata insignita del prestigioso Premio “ Leonessa Sannita ”, istituito nel 2013 dalla Sezione FIDAPA BPW Italy di Benevento. Il Premio celebra ogni anno il talento e il successo delle donne impegnate nei più diversi ambiti – dalla politica alle istituzioni, dall’impresa alle professioni, fino a sport, arte e cultura – e rappresenta un simbolo concreto di valorizzazione delle eccellenze femminili sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Armida Filippelli insignita del Premio “Leonessa Sannita”

In questa notizia si parla di: premio - filippelli - insignita - leonessa

Il Premio 'Leonessa Sannita' all'assessore regionale Armida Filippelli; | Emittente televisiva di Benevento e del Sannio.

Armida Filippelli insignita del Premio “Leonessa Sannita” - In occasione del 60° anniversario della sezione beneventana della FIDAPA, lo scorso 10 dicembre il riconoscimento era stato assegnato in via straordinaria a 25 donne che si sono distinte nei ... Come scrive irpinia24.it

Il Premio 'Leonessa Sannita' all'assessore regionale Armida Filippelli - Il Premio celebra ogni anno il talento e il successo delle donne impegnate nei più diversi ambiti Benevento. Scrive msn.com