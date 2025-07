Nuovo film horror italiano da non perdere

Nuovo film horror italiano da non perdere, “La Valle dei Sorrisi” promette di catturare il pubblico con atmosfere inquietanti e un’immersione profonda nel terrore. Diretto dal talentuoso Paolo Strippoli e presentato alle Giornate di Riccione, questo thriller si distingue per la capacità di mescolare tensione psicologica e spaventi sovrannaturali. Un’opera che segna un nuovo capitolo nel panorama dell’horror italiano e che lascerà il pubblico senza fiato fino all’ultima scena.

il nuovo film horror italiano: "la valle dei sorrisi". Il panorama dell' horror italiano si arricchisce di un'opera che promette di lasciare un'impronta significativa nel genere. Si tratta di La Valle dei Sorrisi, il recente lavoro del regista Paolo Strippoli, presentato recentemente alle Giornate di Cinema di Riccione durante la convention di Vision Distribution. Questo film si distingue per la capacità di combinare atmosfere inquietanti, mistero e tensione, immergendo gli spettatori in un ambiente claustrofobico e disturbante. ambientazione e tematiche principali. La narrazione si svolge in una piccola comunità isolata tra le montagne, denominata Remis.

