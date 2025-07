San Felice Circeo, molesta i passanti e minaccia gli agenti con una bottiglia rotta.

San Felice Circeo si trova ancora una volta sotto i riflettori per un episodio di forte tensione che ha coinvolto un giovane tunisino. Questa mattina, nell’area di La Cona, un uomo di 25 anni ha molestato passanti e minacciato gli agenti con una bottiglia rotta, scatenando un intervento energico delle forze dell’ordine. La situazione, sotto controllo, sottolinea l’importanza della sicurezza pubblica e del rispetto reciproco nelle nostre comunità .

San Felice Circeo, 3 luglio 2025- Attimi di tensione questa mattina nell’area di La Cona, dove, dopo momenti concitati, gli agenti della Polizia Locale di San Felice Circeo hanno bloccato un uomo di 25 anni di nazionalitĂ tunisina, nei confronti del quale è scattata la denuncia per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti inizialmente su via Montenero, dove gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti a seguito di segnalazioni da parte di cittadini ed esercenti commerciali che lamentavano la presenza di un soggetto, il 25enne in questione, che stava arrecando disturbo ai presenti e ai negozianti con condotte moleste. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it