L' attribuzione a lui? Un errore software Così il generale scagiona Sempio

Un errore di attribuzione software ha scagionato il generale; dopo le perizie dei Poggi e dei consulenti di Andrea Sempio, emerge che l’impronta 33 non è affatto riconducibile a lui, con appena cinque dettagli minuti certificati. La verità si fa strada tra i dubbi, rivelando come la tecnologia e l’esperienza possano fare finalmente chiarezza su questioni complesse e delicate.

Dopo la perizia dei Poggi, anche quella dei consulenti di Andrea Sempio esclude l'attribuzione dell'impronta 33: "Solo 5 minuzie reali". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "L'attribuzione a lui? Un errore software". Così il generale "scagiona" Sempio

In questa notizia si parla di: sempio - attribuzione - errore - software

"L'attribuzione a lui? Un errore software". Così il generale "scagiona" Sempio - Dopo la perizia dei Poggi, anche quella dei consulenti di Andrea Sempio esclude l'attribuzione dell'impronta 33: "Solo 5 minuzie reali" ... Da msn.com

Delitto di Garlasco e l’impronta 33. Garofano: “La Procura la attribuisce a Sempio per un errore del software automatico” - La relazione firmata dal generale, ex comandante dei Ris, e dal dattiloscopista Luigi Bisogno per la difesa di Sempio riduce a 5 le minuzie rilevate, che rendono la traccia non utilizzabile per attrib ... msn.com scrive