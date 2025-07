Calhanoglu e il futuro | Marotta gli ha puntato il dito contro cosa è accaduto

Calhanoglu, protagonista di recenti tensioni e voci di mercato, si trova al centro di un polverone che potrebbe cambiare il suo futuro all’Inter. Tra problemi sul campo e critiche societarie, il centrocampista turco sembra sempre più lontano da Milano, con il presidente Marotta che non ha esitato a puntare il dito contro di lui. Quali sono le prossime mosse e cosa riserva il destino a Calhanoglu? Scopriamolo insieme.

Calhanoglu sempre più verso l'addio all' Inter. Il futuro di Hakan Calhanoglu a Milano è ormai più che in bilico. Non solo per le voci che continuano a susseguirsi da settimane ormai sul gradimento del Galatasaray, ma anche per quello che è accaduto nel post partita con il Fluminense. Sulle parole di Marotta, in particolare, torna l'edizione odierna di Repubblica. Si legge tra le colonne del quotidiano: LA SITUAZIONE – «La mossa di Marotta, che ha indicato in Çalhanoglu il bersaglio degli strali di Lautaro, mira a mettere fretta tanto al giocatore quanto al Galatasaray, che non ha formalizzato un'offerta per il suo cartellino.