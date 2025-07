Alla Reggia di Caserta torna Un’Estate da RE con sei eventi imperdibili tra opera musica sinfonica danza e canzone d’autore

Preparati a vivere un’estate da re alla Reggia di Caserta, dal 19 al 31 luglio, con sei eventi straordinari tra opera, musica sinfonica, danza e canzone d’autore. Un palinsesto ricco di emozioni e grandi protagonisti come Toni Servillo, Valery Gergiev, Nicoletta Manni ed Edoardo Bennato. La magia di “La traviata” in doppio appuntamento, diretta da Daniel Oren, renderà questa stagione unica nel suo genere. Non perdere l’occasione di essere parte di questa esclusiva esperienza culturale.

Un’Estate da Re alla Reggia di Caserta, dal 19 al 31 luglio, con sei eventi imperdibili tra opera, musica sinfonica, danza e canzone d’autore, con protagonisti Toni Servillo, Valery Gergiev, Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko, Edoardo Bennato. Doppio appuntamento con “La traviata” diretta da Daniel Oren. Napoli, 3 luglio 2025 – La Reggia di Caserta, patrimonio . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Alla Reggia di Caserta torna Un’Estate da RE con sei eventi imperdibili tra opera, musica sinfonica, danza e canzone d’autore

