Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 4 luglio | Paca confessa a Silvia la sua complicità' nella morte di Laura

Nel prossimo episodio di Ritorno a Las Sabinas, in onda su Rai 1, Paca confessa a Silvia un segreto sconvolgente: la sua complicità nella morte di Laura. Un gesto dettato dall’amore che si è trasformato in tragedia, lasciando ricordi dolorosi e interrogativi irrisolti. Non perdere questa puntata intensa e ricca di colpi di scena, disponibile anche su RaiPlay. La soap continua a emozionare, portandoci sempre più nel cuore delle sue intricate vicende.

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Paca si apre con Silvia e le rivela perché è responsabile per la morte di Laura e di come un gesto fatto per amore si sia trasformato in tragedia. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Esther si sente tradita da Paca per non aver saputo nulla della sua relazione con Laura. Nell'episodio precedente Alex non vuole arrendersi e indaga sul possibile coinvolgimento di Paca nell'omicidio di suo fratello Óscar. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 4 luglio: Paca confessa a Silvia la sua complicità' nella morte di Laura

