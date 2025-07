La7 palinsesti 2025 26 | arrivano Gratteri Saviano e Pinuccio Chi resta e chi salta

Presentati oggi i palinsesti della rete di Urbano Cairo: ecco tutti i programmi che vedremo su La7 nella prossima stagione televisiva, tra molte riconferme e qualche novità. Molte riconferme e pochissime novità, a partire dai programmi di Nicola Gratteri e Roberto Saviano sulle mafie. Riconfermata anche la programmazione settimanale, mentre si ferma l'esperimento del game show di Flavio Insinna. Oggi si è svolta la presentazione dei palinsesti La7, ecco cosa vedremo nella prossima stagione televisiva. Le novità: Nicola Gratteri e Roberto Saviano sulle mafie, Pinuccio in seconda serata Nella prossima stagione televisiva, a La7 arriverà il magistrato Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che presenterà Lezioni di mafia agli studenti.

