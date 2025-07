Il dramma della 22enne Martina Grillo morta in palestra per un malore Nei locali non c' era l' aria condizionata

La tragica scomparsa di Martina Grillo, giovane di 22 anni, avvenuta in una palestra di Poirino, getta ombre sulla sicurezza ambientale delle strutture sportive. Senza aria condizionata e con un’estrema dipendenza dall’apertura delle finestre – spesso insufficienti con il caldo estivo – si solleva un importante interrogativo sulla tutela della salute dei frequentatori. Un dramma che ci invita a riflettere su norme e controlli per prevenire tragedie simili.

Non c'è un sistema di aria condizionata nella palestra dove si allenava Martina Gillio, la 22enne colpita da un arresto cardiaco a Poirino, nel Torinese. A confermarlo è chi lavora all'interno della struttura, contattato telefonicamente. Nei locali, al primo piano, ci sarebbero numerose finestre che vengono aperte, soprattutto in questi giorni di caldo, per permettere il ricambio d'aria.

Malore in palestra, la 22enne Martina Gillio muore davanti al fidanzato: «Non c’era aria condizionata». Il mal di testa prima di accasciarsi - Una tragedia sconvolge la comunità di Poirino: Martina Gillio, 22 anni, si è accasciata durante l'allenamento in palestra e, dopo un giorno di sofferenza, ha perso la vita.

