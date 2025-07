A Tarquinia Ciclovia Dolcespiaggia l’itinerario ciclabile nei luoghi di Fellini

Scopri il suggestivo itinerario ciclabile tra i luoghi di Fellini, lungo la Ciclovia Dolcespiaggia a Tarquinia. Un viaggio tra mare, storia e cultura che invita a pedalare tra paesaggi incantati e ricordi cinematografici. Non perdere l’appuntamento del 7 luglio al resort Torre del Sole, per scoprire i nuovi volumi firmati da Anna Longo, un’occasione imperdibile per vivere Tarquinia su due ruote e immersi nelle atmosfere felliniane.

Tarquinia, 3 luglio 2025 – Prosegue con un nuovo appuntamento la rassegna letteraria “Librando”, promossa dall’assessorato alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, in collaborazione con UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria e la Libreria La Vita Nova. Lunedì 7 luglio, alle 18, il resort Torre del Sole di Marina Velca ospiterĂ (ingresso libero) la presentazione dei due volumi “Ciclovia Dolcespiaggia”, firmati da Anna Longo e Romano Puglisi e pubblicati da Editrice dei Merangoli. A condurre e moderare l’incontro sarĂ Stefano Tienforti, direttore di Lextra News. Interverranno anche il giornalista e scrittore Manlio Pisu, appassionato cicloturista giĂ ospite a Tarquinia con la guida “Stendhal in bicicletta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

