Traffico Roma del 03-07-2025 ore 18 | 30

Se viaggiate a Roma oggi, 3 luglio 2025, alle 18:30, prestate attenzione: sul Raccordo Anulare corsia chiusa all’altezza di via Cassia per un incidente, causando code dalla Salaria e sulla Pontina tra Spinaceto e il raccordo. La situazione si estende anche in carreggiata interna ed esterna tra via della Bufalotta e via Appia. Restate sintonizzati per aggiornamenti e percorsi alternativi!

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione sul Raccordo Anulare corsia chiusa per un incidente all'altezza dello svincolo di via Cassia in direzione Aurelia incidente avvenuto in Galli inevitabile la formazione di code a partire dalla via Salaria coda per un incidente anche sulla via Pontina tra Spinaceto e il raccordo anulare è trafficata la carreggiata interna del raccordo concludi tra via della Bufalotta e la via Appia code anche in esterna tra Laurentina e Tuscolana intenso il traffico sulla Tangenziale Est con code tra Corso di Francia in via Salaria verso San Giovanni nella stessa direzione ancora code tra Tiburtina e San Lorenzo segnaliamo una chiusura temporanea sul Lungotevere di Pietra Papa tra via Vicenne Piazza Augusto Righi per un intervento dei vigili del fuoco su un albero pericolante sono in programma lavori notturni sulla diramazione Roma Sud tra le 22 di questa sera alle 5 di domattina resterà chiuso il tratto Torrenova di raccordo anulare In entrambe le direzioni maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-07-2025 ore 18:30

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

