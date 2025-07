LIVE Nuoto Europei Juniores 2025 in DIRETTA | Santambrogio e 4×200 sl con Mao e Nannucci a caccia di medaglie! Pernice e Venini giù dal podio

Vivi l’emozione dei Campionati Europei Juniores di Nuoto 2025 in diretta, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le gare e i protagonisti che puntano alle medaglie. Da Santambrogio e 4215200 SL con Mao e Nannucci a Pernice e Venini sul podio, ogni attimo conta. Scopri subito come si stanno svolgendo le qualifiche e le semifinali: clicca qui e non perdere neanche un secondo di questa emozionante competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40: Ci saranno due italiane in semifinale nei 200 rana ma per un soffio. Settima Taddei, ottava Mancini che dovranno cambiare passo domani per cercare di puntare al podio. La seconda semifinale, tiratissima, va alla tedesca Ludwig con 2’27?85, davanti alla polacca Baran con 2’28?47 18.35. Queste le protagoniste della seconda semifinale dei 200 rana: 1 Paulina Baran POL 2:32.19 2 Viktoriia Kariuk AIN 2:31.17 3 Lena Ludwig GER 2:29.37 4 Daria Asaftei ROU 2:28.34 5 Amalie Smith GBR 2:29.29 6 Kay-Lyn Lohr SUI 2:30.57 7 Hanna Zsofia Zambori HUN 2:32.12 8 Rugile Abracinskaite LTU 2:33. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto. Europei Juniores 2025 in DIRETTA: Santambrogio e 4×200 sl con Mao e Nannucci a caccia di medaglie! Pernice e Venini giù dal podio

In questa notizia si parla di: diretta - nuoto - europei - juniores

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: 10 km femminile, Taddeucci e Pozzobon ci provano - Benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad, in Croazia! Oggi si svolgerà la gara femminile di 10 km, con le atlete Taddeucci e Pozzobon pronte a dare il massimo.

DIRETTA LIVE - Azzurri subito a caccia di podi nella giornata di apertura degli Europei juniores a Samorin. L'Italia punta sulle staffetta veloci e su Taddei nei 400 misti ma sono tanti gli italiani qualificati per le semifinali. Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti Vai su Facebook

Federnuoto (@FINOfficial_) Vai su X

LIVE Nuoto. Europei Juniores 2025 in DIRETTA: caccia all’oro per la 4×200 sl con Mao e Nannucci; LIVE Nuoto, Europei juniores 2025 in DIRETTA: Nannucci, rimonta d’oro nei 200 sl! Argento per Del Signore e Giannelli. Bronzo per la 4×100 sl mista; Europei Juniores 2025: Analisi E Risultati LIVE Finali Terzo Giorno.

Nuoto, Europei juniores: Viola Ricci in semifinale nei 200 dorso - Buonissima la prima per Viola Ricci agli Europei juniores in corso di svolgimento a Samorin, in Slovacchia. Si legge su trcgiornale.it

Europei Juniores. Giorno 2. Batterie. In gara 11 azzurri e la staffetta 4x100 stile libero mixed - ZANIN (spareggio) 1. Secondo nuoto.com