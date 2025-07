Papa Leone XIV visita a sorpresa a Castel Gandolfo | dal 6 luglio inizierà il soggiorno estivo

In un sorprendente gesto di vicinanza e spontaneità, Papa Leone XIV ha fatto una visita a sorpresa a Castel Gandolfo, annunciata solo questa mattina. Dopo aver incontrato i giovani nel Centro estivo "Estate Ragazzi in Vaticano", il Pontefice ha deciso di prolungare il suo soggiorno estivo, che inizierà dal 6 luglio. Un segno di attenzione e calore che rafforza il legame tra la guida spirituale e i fedeli.

La visita di oggi non era comunque prevista fino a questa mattina, come appreso da Ansa, visto che il Pontefice questa mattina era presente in Vaticano per incontrare nell'Aula Paolo VI i 310 bambini e ragazzi che partecipano al Centro estivo “Estate Ragazzi in Vaticano”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it