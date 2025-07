UFFICIALE – Favilli è un nuovo calciatore dell’Avellino | i dettagli

L’U.S. Avellino 1912 accende il suo attacco con l’ingaggio di Andrea Favilli, talento toscano nato a Pisa nel 1997. Con un contratto fino al 2027 e un’opzione di rinnovo, il nuovo acquisto porta esperienza e qualità alla squadra biancoverde, rafforzando le ambizioni dei Lupi per la stagione. Questo colpo strategico promette di entusiasmare i tifosi e di portare nuove speranze in campo...

L' U.S. Avellino 1912 ha ufficializzato l'ingaggio di Andrea Favilli, attaccante classe 1997, che da oggi entra a far parte della rosa biancoverde. Il calciatore toscano, nato a Pisa il 17 maggio 1997, ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione al verificarsi di specifiche condizioni. Un colpo di esperienza e qualità per il reparto offensivo dei lupi, che si assicurano un profilo importante, cresciuto nel settore giovanile del Livorno e poi nella Juventus, con cui ha mosso i primi passi nel grande calcio. La sua carriera ha toccato diverse piazze significative del panorama calcistico italiano: Juventus, Ascoli, Genoa, Hellas Verona, Monza, Ternana e Bari, club nei quali ha accumulato minuti, gol e maturità.