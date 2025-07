Pancaro | Milan Allegri garanzia Ultima chiamata per Leao

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan, è stato ospite a TMW Radio. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni sul Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pancaro: “Milan, Allegri garanzia. Ultima chiamata per Leao”

In questa notizia si parla di: milan - pancaro - allegri - garanzia

Il Milan attuale ha tanti problemi, viene da una stagione dannatamente negativa e le critiche sono giuste e sacrosante, soprattutto se vengono fatte con equilibrio e in maniera costruttiva. Poi però, spesso ci si imbatte in artic Vai su Facebook

Pancaro: Milan, rifondare con un allenatore come Allegri è una garanzia.

Pancaro: “Ultima chiamata per Leao. Per l’attacco prenderei…” - Giuseppe Pancaro ha commentato le mosse di mercato del Milan per rafforzare la squadra in vista del prossimo anno ... Riporta msn.com

Milan, ecco perché Massimiliano Allegri è una garanzia Champions | Gazzetta.it - Massimiliano Allegri e la Champions finiscono sempre per incontrarsi: quando Max ha iniziato e concluso le sue tre stagioni rossonere il Milan ha sempre raggiunto il traguardo della grande Europa ... Scrive gazzetta.it