Carlo Rambaldi e Franco Nero avranno una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Un onore che celebra il talento italiano nel cuore di Hollywood: Carlo Rambaldi e Franco Nero, due icone del cinema internazionale, riceveranno la loro stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame. Un tributo meritatissimo a due figure straordinarie che hanno segnato generazioni con le loro opere indimenticabili. La loro inclusione nella 'classe del 2026' testimonia il valore universale della creativitĂ italiana nel mondo del cinema.

L'effettista e creatore di E.T., scomparso nel 2012, e l'attore feticcio di Sergio Corbucci riceveranno il prestigioso riconoscimento alla carriera. Due eccellenze italiane del cinema internazionale, il maestro degli effetti speciali Carlo Rambaldi, e la star degli spaghetti western Franco Nero, riceveranno una stella sulla Hollywood Walk of Fame. I due artisti sono stati inseriti nella lista della 'classe del 2026' composta da 35 protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport selezionati dalla Camera di Commercio di Hollywood per essere celebrati sul famoso marciapiede di Los Angeles. La candidatura di Carlo Rambaldi voluta dal comitato per il centenario Il 15 settembre ricorrerĂ il centenario dalla nascita di Carlo Rambaldi, scomparso nel 2012 e autore di creature indimenticabili in film . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Carlo Rambaldi e Franco Nero avranno una stella sulla Hollywood Walk of Fame

L’omaggio di Hollywood a un genio italiano: la stella sulla Walk of Fame, tributo al talento di Carlo Rambaldi, creatore di E.T. e King Kong - Famoso per aver creato alcuni dei personaggi più iconici della storia del cinema, come E.T. e King Kong, Carlo Rambaldi ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo degli effetti speciali.

Anche quella di Franco Nero brillerà tra le Stelle della Walk of Fame di Hollywood. Celebre attore italiano, Franco Nero ha conquistato il mondo, divenendo noto per i suoi ruoli in film iconici come "Django" e "Il giorno della civetta".

