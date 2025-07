Sicurezza scolastica aumentano gli incidenti durante i percorsi scuola-lavoro La FLC CGIL | Basta obbligo di ore servono tutele reali

L’aumento degli incidenti durante i percorsi scuola-lavoro solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza degli studenti. La FLC CGIL denuncia: “Basta obbligo di ore, servono tutele reali”. Con 1.202 vittime nel 2024, il tema della tutela si fa ancora più urgente. È il momento di investire in misure concrete per proteggere chi si sta formando, perché la sicurezza non può essere un optional.

Presentata oggi la Relazione annuale Inail sugli infortuni: nel 2024 si contano 1.202 decessi, con un aumento di una vittima rispetto al 2023. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

