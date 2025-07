Incubo Ryanair 11 ore di odissea per un volo di 3 ore Bergamo-Marrakech | dalla deviazione alla rivolta in aereo

Un semplice volo tra Bergamo e Marrakech si è trasformato in un’odissea di 11 ore, mettendo a dura prova la pazienza di decine di passeggeri. Dalla deviazione improvvisa alla rivolta in aereo, l’esperienza ha scosso tutti i viaggiatori coinvolti, rivelando quanto possa essere fragile la serenità di un viaggio se gli imprevisti prendono il sopravvento. Scopriamo insieme cosa è successo davvero.

Bergamo – Un semplice volo Ryanair da Bergamo a Marrakech si è trasformato in un’ odissea di 11 ore che ha messo a dura prova la pazienza di decine di passeggeri italiani e marocchini. Il volo FR3402, partito mercoledì 2 luglio dall’ aeroporto “Caravaggio” di Bergamo Orio al Serio, doveva essere un tranquillo collegamento diretto di poco più di 3 ore verso la destinazione marocchina, ma una serie di imprevisti hanno trasformato il viaggio in un incubo. L’avventura è iniziata già all’ imbarco B2 alle 21.35, quando il decollo previsto per le 22.05 ha subito i primi ritardi. Un violento acquazzone ha bloccato lo scalo lombardo, costringendo i passeggeri ad attendere fino all’ 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incubo Ryanair, 11 ore di odissea per un volo di 3 ore Bergamo-Marrakech: dalla deviazione alla rivolta in aereo

