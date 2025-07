Wesley Juve la Roma fa sul serio con il Flamengo! Continuano i contatti per trovare l’accordo | la mossa di Gasperini può essere decisiva

La Roma non perde tempo nella corsa a Wesley, giovane talento brasiliano del Flamengo, con l’obiettivo di rafforzare la fascia destra. I contatti tra i giallorossi e il club brasiliano si intensificano, mentre Gasperini potrebbe giocare un ruolo chiave nella trattativa. L’esterno classe 2003 rappresenta una priorità strategica e le prossime ore potrebbero essere decisive per il suo trasferimento. Resta aggiornato: il mercato estivo promette sorprese emozionanti.

Wesley Juve, la Roma fa sul serio con il Flamengo: tutti gli aggiornamenti sull’esterno accostato ai bianconeri. La Roma continua a lavorare per rinforzare la fascia destra in vista della nuova stagione, e il nome di Wesley, terzino classe 2003 del Flamengo, rimane una delle principali priorità. Secondo quanto riportato da Di Marzio, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra la Roma e il Flamengo per cercare di trovare un accordo che possa portare il giovane brasiliano nella capitale. Wesley rappresenta una scelta fondamentale per la squadra giallorossa, con il tecnico Gasperini che lo considera il profilo ideale per quel ruolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley Juve, la Roma fa sul serio con il Flamengo! Continuano i contatti per trovare l’accordo: la mossa di Gasperini può essere decisiva

Roma-Wesley, si riaccende la pista: la richiesta del Flamengo - Roma Wesley si riaccende la pista: il Flamengo riaccende le speranze, mentre la nuova Roma targata Gasperini guarda con attenzione al mercato sudamericano.

