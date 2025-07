Vision Distribution listino 2025 26 | Il Maestro Paolo Virzì e l' inquietante La valle dei sorrisi

Diversi titoli interessanti e un'offerta variegata, appassionata, coesa. Azzardiamo: visti i nomi in campo, presumibilmente li vedremo alla Mostra del Cinema di Venezia e alla Festa del Cinema di Roma. Game, Set, Match. Richiamo tennistico per Vision Distribution, che alle Cinè - Giornate di Cinema di Riccione, ha presentato un ottimo listino con le prossime uscite theatrical (diverse di queste già in odore Mostra del Cinema di Venezia e Festa del Cinema di Roma). Come da tradizione, ce n'è per tutti i gusti e per tutti gli spettatori. Un richiamo sportivo, quello di Vision, che si lega ad uno dei titoli di punta, in uscita a gennaio 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Vision Distribution, listino 2025/26: Il Maestro, Paolo Virzì e l'inquietante La valle dei sorrisi

