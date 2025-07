Omicidio Poggi nuove analisi solo sulla traccia sulla porta della cucina | Potrà dare informazioni migliori

Nel giallo del delitto Poggi, le nuove analisi sui reperti della porta della cucina stanno rivoluzionando gli accertamenti. La scoperta di tracce inattese apre scenari inediti, mettendo in discussione le certezze precedenti. Con i genetisti al lavoro su queste nuove evidenze, il mistero si infittisce e potrebbero emergere dettagli fondamentali per chiarire la veritĂ . Continua a leggere per scoprire come questa svolta possa cambiare le sorti dell'indagine.

Al centro degli accertamenti dei genetisti del delitto di Garlasco non c'è nĂ© l'impronta 33 (quella che la Procura ha associato ad Andrea Sempio) nĂ© quella 44: i periti dell'incidente probatorio infatti rifaranno le analisi sulla traccia che si trovava sulla superficie interna dell’anta fissa della porta della cucina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: analisi - traccia - porta - cucina

Garlasco, analisi sulla traccia “contatto 10” esalta impronte di Sempio, Stasi e altre prove - Durante l’indagine sull’omicidio di Garlasco, è emersa una traccia inedita insieme alla nota “numero 33” di Andrea Sempio.

La seconda stagione della soap turca "Segreti di Famiglia" su Mediaset Infinity sta per riservarci nuovi colpi di scena. Dal 7 all'11 luglio, avremo la possibilitĂ di scoprire cosa accadrĂ quando Ilgaz, Pars ed Eren troveranno una porta segreta nella villa. Questo Vai su Facebook

Omicidio Poggi, nuove analisi solo sulla traccia sulla porta della cucina: PotrĂ dare informazioni migliori; Garlasco: si ripete l'esame su una sola traccia per scrupolo; Delitto di Garlasco, la traccia 10 non convince: la difesa di Stasi chiede nuove analisi.

Omicidio Poggi, nuove analisi solo sulla traccia sulla porta della cucina: “Potrà dare informazioni migliori” - Al centro degli accertamenti dei genetisti del delitto di Garlasco non c'è né l'impronta 33 (quella che la Procura ha associato ad Andrea Sempio) né ... fanpage.it scrive

Garlasco: si ripete l'esame su una sola traccia "per scrupolo" - L'unica traccia nella villetta di Garlasco su cui verterà un nuovo approfondimento tra le sessantina già analizzate due volte è quella rilevata sulla superficie interna dell'anta fissa della por ... Da msn.com