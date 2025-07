Roma Gualtieri firma direttiva contro il caldo | le misure

Roma si prepara a fronteggiare il grande caldo con nuove misure! Gualtieri firma una direttiva che vieta le attività lavorative all'aperto durante le ore più calde e introduce strategie innovative per proteggere cittadini e lavoratori. In un contesto di emergenza climatica, il Comune si impegna a mettere la salute prima di tutto, rafforzando la tutela di tutti. Scopriamo insieme come queste iniziative cambieranno la nostra città.

(Adnkronos) – A Roma niente lavoro all'aperto nelle ore centrali della giornata e nuove misure contro il caldo estremo. Come fatto già da diverse regioni, tra cui anche il Lazio, Roma Capitale rafforza il proprio impegno nel contenimento degli effetti delle alte temperature. In linea sia con il recente Protocollo quadro per l’adozione di misure . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: roma - misure - caldo - gualtieri

