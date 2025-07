Star Wars | addio a Kenneth Colley l' Ammiraglio Piett nella prima trilogia

Addio a Kenneth Colley, l’attore britannico celebre per aver interpretato l’Ammiraglio Piett nella saga di Star Wars. Con la sua presenza iconica, ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei fan, contribuendo a rendere indimenticabile la prima trilogia. La sua scomparsa, all’età di 87 anni, rappresenta una perdita significativa per il mondo del cinema e della cultura pop. La sua eredità continuerà a vivere nelle galassie lontane...

L'attore caratterista, conosciuto al grande pubblico per il suo ruolo nel franchise di George Lucas, è scomparso all'età di 87 anni. L'attore Kenneth Colley, conosciuto per il ruolo dell'Ammiraglio Piett in L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, è morto negli scorsi giorni all'età di 87 anni. La notizia è stata confermata dall'agente di Colley, Julian Owen, che ha confermato alla stampa che Colley si è spento serenamente lunedì, nella sua abitazione ad Ashford, nel Kent. La morte di Kenneth Colley e gli inizi di carriera "Ken Colley è stato uno dei nostri migliori caratteristi, con una carriera durata 60 anni" ha dichiarato Owen alla BBC. 🔗 Leggi su Movieplayer.it