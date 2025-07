Maltempo allerta meteo gialla per temporali venerdì 4 luglio nelle Marche

Il cielo delle Marche si prepara a una giornata movimentata: dopo settimane di sole cocente, il maltempo si fa strada con temporali in arrivo. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per temporali venerdì 4 luglio, che potrebbero portare improvvisi rovesci e grandinate. Restate aggiornati e preparatevi a eventuali cambiamenti improvvisi nel tempo, perché anche in estate la natura sa sorprendere. Continua a leggere per scoprire i dettagli e le precauzioni da adottare.

L'alta pressione continua a portare sull'Italia tempo soleggiato e clima rovente. Tuttavia, nelle prossime ore sono attesi numerosi temporali di calore sulle zone montuose e interne del Paese, che potrebbero sconfinare verso le vicine pianure. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per temporali nelle Marche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

