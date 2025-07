Silver Bowl e Nine Bowl 2025 Cecina capitale italiana del football americano

Sei pronto a vivere un weekend da sogno nel mondo del football americano? Cecina si appresta a diventare la capitale italiana di questo sport, ospitando le finali dei prestigiosi campionati IFL2 e 9FL. Venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025, lo Stadio Comunale “Loris Rossetti” sarà teatro di emozioni, tifosi e grandi sfide. Un’occasione imperdibile per gli appassionati e non solo di scoprire il fascino di questa disciplina in grande stile.

Venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025, allo Stadio Comunale 'Loris Rossetti' di Cecina la Grande Festa del Football Americano Italiano. La cittadina toscana di Cecina è pronta a trasformarsi nella capitale del football americano italiano per un weekend.  Venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025, lo  Stadio Comunale "Loris Rossetti"  ospiterà le finalissime dei campionati IFL2  (Seconda Divisione) e  9FL  (Campionato a 9 giocatori), offrendo agli appassionati due serate consecutive di puro spettacolo e adrenalina.

