Il 6 luglio torna #domenicalmuseo

Preparati a riscoprire l’arte e la storia di Roma: il 6 luglio torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che rende i musei e i parchi archeologici statali accessibili gratuitamente ogni prima domenica del mese. Un’occasione imperdibile per immergersi nel patrimonio culturale della città eterna. Non perdere questa chance: prenota in anticipo e vivi un’esperienza unica tra le meraviglie di Roma.

ROMA (ITALPRESS) – Il 6 luglio torna la #domenicalmuseo, iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione obbligatoria, dove richiesta, o consigliata. I dati definitivi della precedente #domenicalmuseo, il 1° giugno scorso, riportano un totale di 319.301 ingressi. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: italpress - domenicalmuseo - luglio - torna

Il 6 luglio torna #domenicalmuseo; Il 6 luglio torna #domenicalmuseo; Il 6 luglio torna #domenicalmuseo.

Il 6 luglio torna #domenicalmuseo - ROMA (ITALPRESS) – Il 6 luglio torna la #domenicalmuseo, iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici stat ... Come scrive msn.com

Il 6 luglio torna la #domenicalmuseo, l'ingresso è gratis - Il 6 luglio torna la #domenicalmuseo, l'iniziativa del ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Si legge su ansa.it