Jonathan David, l’attaccante canadese del Lille, si appresta a diventare una pedina fondamentale per la Juventus. L’ex allenatore David Juventus svela i dettagli dell’acquisto a zero e il suo fiuto del gol, paragonandolo a Trezeguet, promette di portare un tocco di classe e grinta in attacco. Questo colpo rappresenta un regalo prezioso per qualsiasi allenatore, un investimento strategico che potrebbe fare la differenza nel prossimo campionato.

David Juventus, l’ex allenatore racconta l’acquisto a zero dei bianconeri: tutte le dichiarazioni sul bomber. Jonathan David è pronto a entrare a far parte del progetto Juventus e rappresenta uno dei colpi più interessanti del mercato estivo bianconero. Con il suo arrivo, la Juve sta puntando su un attaccante giovane, dinamico e con un curriculum di tutto rispetto, costruito in Ligue 1 con il Lille. La scelta di puntare su David segna un cambio di passo, con il club che si prepara a scommettere su di lui come pedina centrale per il reparto offensivo. A confermare il valore del giocatore è anche chi lo ha conosciuto da vicino e ne ha seguito da protagonista la crescita, come il suo ex allenatore Jocelyn Gourvennec che ne ha parlato a Tuttosport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, l’ex allenatore lo racconta: «È un regalo per qualsiasi allenatore, vi accorgerete presto del suo valore. Ha il fiuto del gol di Trezeguet…»

