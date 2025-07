Giuliano Peparini porta lIliade’ in carcere a Siracusa

Giuliano Peparini trasforma l'Iliade in un'esperienza unica, ambientandola all’interno di un carcere di massima sicurezza a Siracusa. Un’idea audace che unisce teatro, danza, circo e musica per rivisitare un classico senza tempo, portando lo spettatore in un viaggio emozionante tra mito e realtà. Domani, al Teatro Greco, questa produzione straordinaria segnerà la chiusura della 60a stagione dell’Inda, lasciando il pubblico senza fiato.

(Adnkronos) – Sarà ambientata in un carcere di massima sicurezza l''Iliade' riletta e rivisitata dal regista e coreografo Giuliano Peparini che debutta domani al Teatro Greco di Siracusa e chiude la 60a Stagione di rappresentazioni classiche prodotta dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico (Inda). Lo spettacolo racconta, attraverso il teatro, la danza, il circo, la musica, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

