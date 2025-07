Maxi incendio nel Fermano paura per l’antica chiesa di San Paolino | è il quarto in pochi giorni

Un’ondata di incendi nel Fermano scuote la Valle di Valtenna: oggi pomeriggio, il quarto rogo in pochi giorni ha minacciato l’antica chiesa di San Paolino a Falerone. Fiamme devastanti hanno divorato ettari di vegetazione e campi, mettendo a rischio il patrimonio storico e naturale della zona. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, ma resta alta la paura per il ritorno di questi devastanti incendi.

Falerone, 3 luglio 2025 – Cambia lo scenario ma oggi pomeriggio è arrivato il quarto incendio nella media Valtenna, a fuoco ettari di vegetazione autoctona, campi di grano e alberi di ulivo, le fiamme sono arrivate a lambire l’antica chiesa di San Paolino a Falerone. Un incendio che ha provocato molti danni, ma fortunatamente non sono stati registrati feriti i vigili dei fuoco hanno lavorato per ore per circoscrivere prima e spegnere poi il vasto fronte dell’incendio. Si stanno facendo degli accertamenti, ma al momento l’ipotesi più accreditata che ha portato all’innesco dell’incendio è quella di un cavo dell’alta tensione andato in corto a causa delle alte temperature in via Volpi a Piane di Falerone, alcuni residenti infatti, raccontano di aver sentito una sorta di schianto prima che un fumo denso e bianco iniziasse ad alzarsi tanto da essere visibile a diversi chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi incendio nel Fermano, paura per l’antica chiesa di San Paolino: è il quarto in pochi giorni

