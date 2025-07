Ius scholae Donzelli Fdi | se sinistra spera in crisi di governo rimarrà delusa

Fratelli d’Italia si conferma saldo e deciso sulla questione della cittadinanza, respingendo le speranze di una crisi di governo da parte della sinistra. Con un messaggio chiaro e fermo, Giovanni Donzelli sottolinea come il partito non si farà intimidire e continuerà a difendere le proprie posizioni, anche di fronte alle tensioni politiche. La determinazione di FdI si rafforza, lasciando intendere che la pazienza ha un limite.

Roma, 3 lug. (askanews) – “La nostra posizione sulla cittadinanza è nota, diciamo che si è anche un po’ rafforzata con il referendum. Poi ovviamente non siamo sotto lo stesso partito, come ha detto lo stesso Tajani, ciascuno ha le proprie sensibilità, se a sinistra qualcuno spera che ci sia la crisi del governo Meloni su questo tema rimarrà deluso, come sempre”. Lo ha detto il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, parlando, a margine della festa di Fratelli d’Italia Roma, della proposta di legge di riforma della cittadinanza che Forza Italia che il partito azzurro sarebbe pronta a votare con l’opposizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

