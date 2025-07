TS – Ardoino scende in campo in bianconero aspettando la Juve

Un’inedita emozione ha attraversato il mondo del calcio: Paolo Ardoino, il volto noto del management bianconero, ha indossato la maglia della Juventus in una partita amichevole tra Lugano e Lugano’s Plan B. Un gesto simbolico che unisce passione e strategia, segnando un passo importante nel sogno di vedere il secondo azionista juventino entrare sempre più nel cuore del campo. La sua presenza promette nuovi orizzonti per il futuro della Vecchia Signora.

2025-07-03 17:40:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Dal management al campo da gioco con la maglia bianconera? È quello che ha fatto Paolo Ardoino, ma solo per una partita amichevole tra Lugano e Lugano’s Plan B. I colori non sono casuali per il secondo azionista societario della Juventus che solo poche settimane fa ha annunciato l’acquisizione del 10,7% delle quote della società juventina. E sotto al post simpatico dove il ceo della società di cryptovalute ha spoilerato la sconfitta, i tifosi della Vecchia Signora gli hanno dato la giusta carica Ardoino e la partita in bianconero: le reazioni dei tifosi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Ardoino scende in campo in bianconero aspettando la Juve

In questa notizia si parla di: ardoino - campo - scende - bianconero

Ardoino scende in campo in bianconero aspettando la Juve; Tether irrompe nella Juventus, boom in Borsa. Ecco i piani ambiziosi del re delle cripto; Tether irrompe nella Juventus, boom in Borsa. Ecco i piani ambiziosi del re delle cripto.

Pagina 1 | Ardoino scende in campo in bianconero aspettando la Juve - Il numero uno di Tehter, azionista di minoranza della Juventus, con gli scarpini ai piedi. tuttosport.com scrive

Ardoino, c'è Tether a Juve-Udinese: il post dalla tribuna scatena i tifosi - MSN - socio bianconero, che ha rilevato solo poche settimane fa altre quote societarie toccando il 10%, si sta facendo conoscere ... Come scrive msn.com