Omicidio Fortuna Belisario: anche i figli costretti dal padre a picchiare la mamma (Di venerdì 16 aprile 2021) Picchiata anche dai figli, costretti dal padre a percuotere la mamma. È questa la triste storia di Fortuna Belisario, uccisa il 7 marzo 2019 a colpi di stampella davanti ai suoi figlioletti. L’uomo, dopo due anni di carcere per Omicidio preterintenzionale, era stato scarcerato perché ritenuto non pericoloso. Ma il Tribunale del Riesame ha chiesto il suo ritorno in carcere, insieme alla riformulazione della pena: Omicidio volontario. Per il tribunale si tratta di un uomo pericoloso, poiché “un soggetto del tutto incapace di tenere a freno i propri impulsi violenti anche nei confronti di altri componenti del nucleo familiare”. Nel riesaminare il caso, inquietanti dettagli sono emersi: ad esempio, ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Picchiatadaidala percuotere la. È questa la triste storia di, uccisa il 7 marzo 2019 a colpi di stampella davanti ai suoioletti. L’uomo, dopo due anni di carcere perpreterintenzionale, era stato scarcerato perché ritenuto non pericoloso. Ma il Tribunale del Riesame ha chiesto il suo ritorno in carcere, insieme alla riformulazione della pena:volontario. Per il tribunale si tratta di un uomo pericoloso, poiché “un soggetto del tutto incapace di tenere a freno i propri impulsi violentinei confronti di altri componenti del nucleo familiare”. Nel riesaminare il caso, inquietanti dettagli sono emersi: ad esempio, ...

L'ordinanza del Riesame che ripristina il carcere per Vincenzo Lo Presto, il marito di Fortuna Bellisario, massacrata il 7 marzo di due anni fa davanti ai bambini, è un racconto dell'orrore (ma il ...

Omicidio Fortuna Belisario: anche i figli costretti dal padre a picchiare la mamma Il Tribunale del Riesame chiede così il ritorno in carcere dell'uomo, considerato socialmente pericoloso ed estremamente violento ...

